Formule 1-organisatie mikt op extra races in Europa

De Formule 1-organisatie houdt rekening met nog een aantal annuleringen op de toch al krappe kalender voor 2020. Achter de GP’s van Azerbeidzjan, Singapore en Japan staan door de coronacrisis nog altijd vraagtekens en ook het doorgaan van de races in Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten is allerminst zeker. Om toch nog aan een aanvaardbaar seizoen te komen van vijftien tot achttien wedstrijden mikt de F1-directie op een paar extra grands prix in Europa.

Voorlopig bestaat het herziene wedstrijdschema uit acht GP’s, alle in Europa. In Italië, Rusland en Bahrein zou ook nog een tweede race kunnen plaatsvinden, terwijl Duitsland en Portugal kandidaat kunnen zijn voor één grand prix.

“We hebben genoeg opties en hebben er alle vertrouwen in dat we een geweldige tweede helft van het seizoen gaan beleven”, liet sportdirecteur Ross Brawn weten. “Indien nodig kunnen we in Europa een of twee extra races houden.”

De koningsklasse van de autosport begint op 5 juli achter gesloten deuren met de Grote Prijs van Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli.