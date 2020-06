Golfers op PGA Tour slaan weer af

De Amerikaanse PGA Tour is in Forth Worth (Texas) na een coronapauze van drie maanden weer op gang gebracht. De golfers begonnen op de statige Colonial Country Club aan hun eerste ronde van de Charles Schwab Challenge. De Brit Justin Rose toonde meteen al een goede vorm. Hij liet in het sterke deelnemersveld, aangevoerd door de nummer 1 op de wereldranglijst Rory McIlroy uit Noord-Ierland, drie birdies noteren op zijn eerste vier holes.

Precies om 08.46 uur lokale tijd klonk er klaroengeschal en kwam de vroege karavaan op de zonovergoten baan tot stilstand. De spelers en hun caddies stopten even om de zwarte arrestant George Floyd te gedenken, die eind vorige maand door politiegeweld om het leven kwam. Deze korte plechtigheid zal tijdens het toernooi, dat zondag eindigt, elke dag worden gehouden, steeds op het dezelfde tijdstip. Het filmpje waarop Floyd tegen de grond wordt gedrukt met een knie van een witte agent in zijn nek duurt 8 minuten en 46 seconden.

De golfvierdaagse in Texas vindt vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren plaats. De spelers moeten zich houden aan tal van hygiënische gedragsregels op de baan, waarbij de veilige afstand van elkaar en van de caddies één van de hoofdpunten is.