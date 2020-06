Honkbalclub Boston Red Sox erkent incidenten met racisme

De Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox erkent dat in stadion Fenway Park incidenten met racisme hebben plaatsgevonden. Afgelopen jaar kwamen bij de club zeven meldingen binnen over fans die racistische dingen riepen naar spelers of medewerkers van de club. “En dat zijn alleen de gevallen waarvan we het weten”, staat in een verklaring van de Red Sox.

De negenvoudig kampioen van de Major League kwam met een verklaring naar aanleiding van uitspraken van Torii Hunter. De zwarte oud-honkballer, vijfvoudig All Star, zei onlangs dat hij in Boston talloze keren racistisch was bejegend. “Ik heb wel honderd keer het n-woord gehoord in Boston. Door kleine kinderen, met hun ouders naast zich. Daarom heb ik altijd in al mijn contracten laten opnemen dat ik nooit naar Boston zou gaan.”

Boston Red Sox, de club van Oranje-international Xander Bogaerts, bevestigt de woorden van de 44-jarige Hunter. “Zijn verhaal klopt. Als je eraan twijfelt omdat je het nooit zelf hebt gehoord, neem het dan van ons aan: het gebeurt. En het gaat niet alleen om spelers. Het gebeurt ook bij onze gewaardeerde zwarte medewerkers die op wedstrijddagen voor ons werken. Ze dragen wat andere kleding dan de spelers, maar hun verhalen en ervaringen zijn voor ons net zo belangrijk. Er zijn duidelijke consequenties voor fans die racistische leuzen en haatdragende taal gebruiken op ons complex, al weten we dat we meer werk te doen hebben. Deze kleine groep fans is niet representatief voor wie wij zijn, maar vormt een afspiegeling van grotere systematische problemen die wij als organisatie moeten aanpakken. Echte verandering begint van binnen en wij proberen het beter te doen. Weet dat we luisteren. We horen je en geloven je.”

Hunter reageerde via Twitter dankbaar op het bericht van de Red Sox. “Verandering begint nu. Veel liefde!”