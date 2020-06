Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen loopt Europees record in Oslo

Met de ‘Impossible Games’ in het Bislett Stadion in Oslo is het atletiekseizoen in de buitenlucht weer een beetje op gang gekomen. In plaats van de geplande wedstrijden voor de Diamond League werd een serie alternatieve races en recordpogingen op zogeheten incourante nummers afgewerkt. De mondiale atletiekfederatie World Athletics had 50.000 dollar aan prijzengeld (circa 44.000 euro) voor de deelnemers beschikbaar gesteld.

Hoogtepunt van het atletiekfestijn, nog zonder publiek weliswaar vanwege de coronacrisis, was een race over 2000 meter tussen de Noorse broers Jakob, Filip en Henrik Ingebrigtsen en een team van Keniaanse toppers onder aanvoering van Timothy Cheruiyot. De Noren liepen op de baan in Oslo, de Kenianen op een baan in Nairobi. Jakob Ingebrigtsen zegevierde in een Europees record van 4.50,01. Cheruiyot kwam als eerste Keniaan over de finish in 5.03,05. De 2000 meter staat zelden op het programma in wedstrijdverband.

De Zweedse wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis won bij het polsstokhoogspringen met een hoogte van 5,86 meter. Hij sprong in het stadion, terwijl zijn Franse tegenstander Renaud Lavillenie vanuit zijn eigen achtertuin meedeed. De olympisch kampioen bleef steken op 5,81 meter. De Zweedse wereldkampioen Daniel Stahl won bij het discuswerpen met een afstand van 65,92.

De organisatie van de jaarlijkse Weltklasse in Z├╝rich, doorgaans het slotstuk van de Diamond League, heeft eveneens een alternatief atletiekproject aangekondigd. De Zwitsers plannen op 9 juli de zogenoemde Inspiration Games, met tientallen topatleten die in zeven verschillende atletiekstadions verspreid over de wereld gelijktijdig in actie komen. Het moet allemaal live op internet te zien zijn.