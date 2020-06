Omvangrijk protocol voor organisatoren van atletiekwedstrijden

De mondiale atletiekfederatie World Athletics hoopt dat er tussen augustus en oktober nog een klein deel van het seizoen in de buitenlucht kan worden afgewerkt. Organisatoren dienen daarbij wel rekening te houden met een omvangrijk pakket aan eisen en aanbevelingen, vooral op hygiënegebied, vanwege het coronavirus. Het veiligheidsprotocol bestaat uit 22 pagina’s, waarbij elk onderdeel een eigen aanpak vergt.

Zo moeten de startblokken na elke race worden schoongemaakt, moet er chloor worden toegevoegd aan de waterbak bij de steeplechase en dienen de estafettestokjes na elke race te worden gereinigd. Bij het polsstokhoogspringen en hoogspringen zouden de handen na elke poging met een lotion gewassen moeten worden en dienen officials de landingsmat te reinigen met een virusdodend middel.

Bij het verspringen en het hinkstapspringen dient het zand in de bakken te worden gemengd met een biologisch afbreekbare oplossing, die virussen bestrijdt. Alle atleten, officials en verslaggevers wordt geadviseerd in het stadion mondkapjes te dragen. Alleen tijdens de warming-up en de wedstrijden kunnen die maskers dan even worden afgezet.

World Athletics wil met het lijvige ‘coronadraaiboek’ sowieso wedstrijden in de prestigieuze Diamond League nog mogelijk maken.