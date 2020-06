Ook tennisser Kyrgios voelt weinig voor US Open

Tennisser Nick Kyrgios twijfelt of de US Open dit jaar wel gehouden moet worden. “De ATP doet er alles aan om de US Open te spelen”, twitterde hij. “Maar dat is wel een beetje egoïstisch met wat er allemaal gebeurt. Met natuurlijk Covid-19, maar ook al die protesten tegen racisme. Ik vind dat we die uitdagingen eerst het hoofd moeten bieden voordat we weer gaan tennissen.”

De US Open staat nog steeds voor 31 augustus tot en met 13 september op de agenda in New York, dat zwaar getroffen is door de pandemie. De ATP, de organisatie voor mannelijke tennissers, wil het toernooi tot dusver met strikte maatregelen laten doorgaan. Zo mogen de spelers niet in Manhattan verblijven, maar moeten ze in hotels op het vliegveld slapen.

Toppers als Novak Djokovic en Rafael Nadal twijfelen ook of ze wel aan de US Open moeten deelnemen. Waarschijnlijk valt volgende week de beslissing of het Amerikaanse grandslamtoernooi op hardcourt dit jaar doorgaat.

Het internationale tennis ligt op dit moment stil vanwege het coronavirus. Wegens de pandemie zijn er tot eind juli geen proftoernooien op de ATP- en WTA-tour. De Australian Open is dit jaar wel gehouden. Roland Garros is uitgesteld naar de periode van 20 september tot 4 oktober, Wimbledon is volledig afgelast.