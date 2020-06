Veldrijder Van Kessel krijgt Wellens als sportdirecteur

De Nederlandse veldrijder Corné van Kessel krijgt bij zijn ploeg Tormans Cyclo Cross Team weer te maken met tweevoudig wereldkampioen Bart Wellens. De 41-jarige Wellens, die vijf jaar geleden afscheid nam van de sport, gaat daar aan de slag als sportdirecteur. Van Kessel en Wellens waren in het verleden ploeggenoten bij Telenet-Fidea.

“In het veldrijden krijg ik de kans om te werken met renners in wie ik geloof en voor wie ik veel sympathie heb. In mijn periode als renner maakte ik namelijk al van dezelfde ploeg als Quinten Hermans en Van Kessel deel uit”, aldus Wellens, die wereldkampioen werd in 2003 en 2004. “Samen met onze beloften en vrouwen zullen we een leuke beperkte groep vormen, die we van heel dichtbij kunnen begeleiden en bijsturen.”

De 28-jarige Van Kessel rijdt sinds 1 januari voor Tormans. Daarvoor reed hij jaren voor Telenet-Fidea.