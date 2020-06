Australië wil weer fans toelaten in stadions

In het kader van de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen in Australië vanaf juli weer toeschouwers in de stadions komen bij sporten als bijvoorbeeld voetbal en rugby. Dat heeft premier Scott Morrison gezegd.

Stadions mogen in eerste instantie voor een kwart worden gevuld, fans mogen alleen zitten en moeten de gebruikelijke afstand van elkaar houden. In Australië zijn tot nu toe 103 mensen aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus overleden.