Onafhankelijk onderzoek naar zonnepanelen op dak Thialf

Er komt op korte termijn een onafhankelijk onderzoek naar de zonnepanelen op het dak van ijsstadion Thialf. De aandeelhouders, provincie Friesland en de gemeente Heerenveen hebben dat “in goed overleg met Thialf” besloten.

De aanleiding voor het onderzoek is het uitschakelen van de zonnepanelen op het dak eind mei, wat een eis was van de verzekeraars. Volgens de verzekeraars kon Thialf anders niet meer verzekerd worden tegen brand.

“Met dit externe onderzoek willen de aandeelhouders op korte termijn duidelijk hebben hoe er destijds, bij de aanleg van de zonnepanelen en daarna, gehandeld is en volgens welke geldende normen”, aldus de provincie Friesland. “Daarnaast willen de aandeelhouders met dit onderzoek een second opinion over de mogelijkheid om Thialf mét zonnepanelen op het dak te kunnen verzekeren en ook een advies over de vervolgstappen.”

De provincie en gemeente benadrukken dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat er bij de aanleg fouten zijn gemaakt of dat de veiligheid in het geding is. “Wel voelen de aandeelhouders zich overvallen door het besluit en de toelichting van de verzekeraars.”

Het uitzetten van de panelen zorgt voor veel extra kosten. Thialf heeft het financieel al zwaar.