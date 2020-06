Oproep topjudoka Grol: kabinet/RIVM wake up!

Judoka Henk Grol heeft op social media een emotionele oproep aan de Nederlandse regering en het RIVM gedaan hem weer toestemming te geven zijn sport te beoefenen. “Rondom topsport is het nu helemaal stil. Kabinet/RIVM wake-up! We zijn een kleine niche die nu vergeten wordt.”

Grol, die veel grote toernooien won, wil in 2021 in Tokio nog eenmaal een poging wagen olympisch goud te winnen. Hij vreest dat de achterstand die hij nu oploopt al bijna niet meer is in te halen. “Volgend jaar moeten we de prestatie van ons leven neerzetten. Mijn concurrenten hebben de trainingen al enige tijd hervat. Dit geeft een oneerlijke voorsprong die we straks niet meer kunnen inhalen. Iedereen begrijpt toch dat we de Olympische Spelen misschien wel nooit meer kunnen overdoen!”

“Papendal is een hypermodern trainingscentrum met een uitgebreide medische staf, luchtverversingssystemen en fantastische coaches/directieleden die alles volgens RIVM-richtlijnen willen/kunnen inrichten”, vervolgt Grol. “Nogmaals, wij leven iedere dag voor onze sport, zijn mega-gezond en gaan alles uit de weg wat onze topprestatie(s) negatief kan beïnvloeden. Wij leven 24/7 voor die ene dag, de ‘olympische’ dag. Wij willen ons beroep uitoefenen, topsport is geen keuze, maar een roeping. Het kan toch niet zo zijn dat onze concurrenten zich kunnen voorbereiden en wij niet! Laat ons judoën/boksen/worstelen!!!!”

Grol vervolgt: “Er zijn zoveel voorbeelden en vergelijkingen te noemen met andere sporten en beroepen die nu al zijn opgestart waarbij het besmettingsgevaar zoveel groter is. Krijgen wij nu geen kans omdat wij met een kleine groep zijn en daarom niet gehoord worden? Nederland wil je ons helpen, raise your voice.”

Overheidsinstanties zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus vooralsnog terughoudend over bijvoorbeeld judo, omdat het een binnensport én intensieve contactsport is.