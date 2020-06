Tokio 2021: bijna alle sportaccommodaties beschikbaar

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio heeft ten minste 80 procent van de sportaccommodaties die deze zomer zouden worden gebruikt, zekergesteld voor 2021, als het evenement na een jaar uitstel in verband met de coronacrisis mogelijk alsnog wordt gehouden.

In de oorspronkelijke versie waren 43 zogenoemde venues beschikbaar, waarvan er acht geheel nieuw waren. Tot de accommodaties die ook voor volgend jaar beschikbaar zijn behoort het National Stadium, waar de openings- en sluitingsceremonie wordt gehouden.

Het opnieuw ‘contracteren’ van de venues was een van de uitdagingen waarvoor de organisatie na het uitstel kwam te staan. Voor de meeste waren er al andere verplichtingen vanaf het moment dat de Olympische Spelen voorbij zouden zijn.

Oplopende kosten en het garanderen van de gezondheid voor alle aanwezigen zijn twee andere grote obstakels voor Tokio 2021.

Onzekerheid is er nog over de beschikbaarheid van het atletendorp. De betreffende appartementen zijn al aan particulieren verkocht. De plaatselijke autoriteiten onderhandelen momenteel met maar liefst elf bouwondernemingen om te kijken of hiervoor een regeling valt te treffen.

Verder vormen twee grote mediacentra in de stad een groot probleem, zo liet directeur Toshiro Muto van het organisatiecomit√© weten. “Die ruimtes zijn voor de periode in 2021 al aan talloze andere partijen verhuurd. Samen met het gemeentebestuur, de eigenaar, bekijken we of hier nog een oplossing voor te vinden is.”