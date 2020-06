Verstappen: conditie beter dan voorheen

Max Verstappen zat de afgelopen autosportloze periode soms wel acht uur per dag in de simulator om virtueel te racen, maar toch is zijn conditie dik in orde. “Ik denk dat mijn vorm zelfs beter is dan voorheen, want ik heb veel meer tijd gehad om de trainen”, zei de Limburgse Formule 1-coureur in een vraaggesprek met het Duitse Sky Sport.

“De afgelopen weken heb ik ook weer hard getraind onder begeleiding van mijn conditietrainer, die naar Monaco is gekomen”, vervolgt Verstappen, die uitkijkt naar de Grote Prijs van Oostenrijk op 5 juli, de eerste race van het door de coronacrisis ingekorte seizoen. “Ik verlang ernaar weer echt te racen, ook al zal het zonder publiek heel anders zijn. De supporters motiveren mij altijd enorm.”

De coureur van Red Bull zal naar aanloop van de race in Oostenrijk geen test doen. “Dat is niet nodig. Ik denk dat ik drie, vier rondjes nodig heb om al weer op het maximum te rijden. Ik zit al weer een tijdje in de autosport, dan is een pauze van drie, vier maanden geen probleem. Mijn vader oefende veel met mij om zo snel mogelijk weer het juiste gevoel te krijgen. Tot nu toe werkte het altijd goed.”

De coureurs van Mercedes, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, maakten deze week wel een testrit in een Formule 1-bolide op circuit Silverstone. Ferrari is het ook van plan en Renault kondigde vrijdag aan dat volgende week Esteban Ocon en Daniel Ricciardo zullen testen op de Red Bull Ring in Oostenrijk.