Circuit van Portimão bereidt zich voor op twee races Formule 1

De Grote Prijs van Portugal keert na een afwezigheid van ruim 20 jaar zo goed als zeker terug in de Formule 1. Het is zelfs mogelijk dat er dit najaar twee opeenvolgende weekeinden wordt geracet op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.

Volgens de goed ingevoerde Portugese sportkrant A Bola staat de Grote Prijs van Portugal voor 27 september gepland op de herziene Formule 1-kalender. De week erna, op 4 oktober, zou zelfs de Grote Prijs van de Algarve kunnen worden gehouden.

Sportdirecteur Ross Brawn van de Formule 1 hintte er vrijdag al op toen de koningsklasse bekendmaakte dat de Grands Prix van Azerbeidzjan, Singapore en Japan zijn geschrapt als gevolg van het coronavirus. Hij zei niettemin dat er nog voldoende opties zijn om het seizoen nog uit te breiden en noemde onder meer Portimão, Hockenheim, Imola en Mugello. Vooralsnog staan er acht races in Europa vast, te beginnen op 5 juli met de Grote Prijs van Oostenrijk.

Het circuit in Portimão – 4,684 kilometer lang met 16 bochten – heeft sinds dit jaar de licentie om een Formule 1-race te houden. De laatste Grand Prix van Portugal was in 1996 op het circuit van Estoril.