Dressuurruiters tegelijk in actie in Rotterdam en Hickstead

In navolging van de spring- en eventingruiters komen ook de Nederlandse dressuurruiters binnenkort weer in actie. Dat doen ze op een Grand Prix die op 18 en 19 juli op twee plekken tegelijk wordt afgewerkt, op het CHIO-complex in het Kralingse Bos in Rotterdam en op het Engelse paardensportcentrum Hickstead. Aan de wedstrijd, die online wordt gejureerd, doen onder anderen drievoudig olympisch kampioene Charlotte Dujardin, Patrick van der Meer en Jeanine Nieuwenhuis mee.

“We kijken erg uit om deze ruiters na lockdown in actie te zien. De deelnemerslijst heeft zeer ervaren ruiters, maar ook veel aanstormend talent, het is een zeer interessante line-up”, zegt het Nederlandse jurylid MariĆ«tte Sanders. In totaal doen 44 dressuurruiters uit zeven verschillende landen mee aan het evenement. Twintig daarvan komen in Rotterdam de ring in.

De Nederlandse eventingruiters komen dit weekeinde al weer in actie in Duitsland. De springruiters gaan volgende week wedstrijden rijden in Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez.