Noodweer verhindert eerste speeldag corona-tennistoernooi in Nice

Het nieuwe tennistoernooi dat zaterdag in het Franse Nice zou beginnen achter gesloten deuren, is met een dag uitgesteld. Vanwege noodweer is spelen op de tennisacademie van de organiserende coach Patrick Mouratoglou onmogelijk. De partijen zijn uitgesteld naar maandag. Het programma voor zondag blijft ongewijzigd.

De Belg David Goffin en de Italiaan Matteo Berretini zouden zaterdag de zogeheten Ultimate Tennis Showdown openen. Naast Goffin en Berrettini doen onder anderen ook de Griek Stefanos Tsitsipas, de Spanjaard Feliciano Lopez en de Fransen BenoƮt Paire, Richard Gasquet en Lucas Pouille mee.

Het toernooi is bedoeld om de door het coronavirus ontstane leegte op de tenniskalender op te vullen. In vijf weekeinden zullen in totaal 50 partijen worden afgewerkt. De spelers zullen ook prijzengeld verdienen. De partijen zijn op internet te volgen en alles zal ook te horen zijn, inclusief de conversaties tussen de spelers en hun coaches.

Mouratoglou, al jaren de persoonlijke coach van de Amerikaande topspeelster Serena Williams, wil met het toernooi een nieuw, jonger publiek naar het tennis trekken. “Ik maak me al jaren zorgen over de toekomst van het tennis. De gemiddelde leeftijd van een tennisfan is 61 jaar en dat is behoorlijk oud, vind ik”, aldus de initiatiefnemer.