Schaatser Bloemen maakt opwachting in virtuele Formule 1

Schaatser Ted-Jan Bloemen maakt zondag zijn opwachting in de Formule 1. De Nederlander, die voor Canada uitkomt, doet namens het Formule 1-team Racing Point mee aan de virtuele Grand Prix van Canada. Hij is ‘teamgenoot’ van de Duitser David Schumacher, de zoon van oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher.

Racing Point kondigde de verrassende nieuwkomer trots aan op Twitter. “Voor de laatste ronde van virtuele races hebben wij een man aangesteld die alles weet van Canada. Het is een olympisch kampioen. Welkom Ted-Jan.”

Formule 1-coureurs en beroemdheden streden de afgelopen weken online in de races van de Formule 1. George Russell (Williams) won de afgelopen drie races, Charles Leclerc (Ferrari) was ook een paar keer de snelste.

Bloemen, bijgenaamd TJ Flowers, won op de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea olympisch goud op de 10.000 meter. Hij was ook lang in het bezit van het wereldrecord op deze afstand.