Nekletsel en zware hersenschudding handbiker Plat na motorongeluk

Jetze Plat, vorig jaar uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar, heeft naast een zware hersenschudding een scheurtje in zijn nekwervel opgelopen. De 29-jarige handbiker kwam woensdag ten val met zijn motor, zo schrijft hij op Instagram.

“Alles zal volledig herstellen, maar het zal even tijd nodig hebben”, aldus Plat, die uitgerekend op zijn verjaardag gewond raakte. “Dank voor alle felicitaties nog. Dat ik niet gereageerd heb is niks persoonlijks, maar kijken naar een schermpje is even niet mijn hobby.”

Vier jaar geleden veroverde Plat een gouden plak op de triatlon bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.