‘Tennistoernooi US Open gaat door zonder fans’

De US Open vindt dit jaar plaats zonder fans. Dat hebben anonieme bronnen bevestigd tegenover diverse Amerikaanse media. “Het toernooi en de tennisbonden hebben bijna overeenstemming bereikt”, aldus een bron. Deze maandag wordt er vergaderd door de betrokken partijen.

Spelers van naam spraken de afgelopen weken hun twijfels uit over de vastberadenheid van de Amerikaanse tennisbond USTA om het toernooi doorgang te laten vinden. “We zouden geen toegang hebben tot Manhattan, we zouden in hotels op de luchthaven moeten slapen en twee of drie keer op corona getest moeten worden”, zei drievoudig kampioen Novak Djokovic. “We mogen ook maar één begeleider meenemen naar de baan. Dat kan echt niet. Je hebt minimaal een tenniscoach nodig, een conditietrainer en een fysiotherapeut.”

Het tennistoernooi in New York moet op 31 augustus beginnen. Kort na de US Open staat ook nog Roland Garros op de kalender.