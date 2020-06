Verrassende winnaar op eerste golftoernooi na coronapauze

Het eerste golftoernooi op de PGA Tour na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis heeft een verrassende winnaar opgeleverd. Niet een van de vele grote namen, maar Daniel Berger won de Charles Schwab Challenge in Texas.

De 27-jarige Berger was in een play-off te sterk voor zijn landgenoot Collin Morikawa, die op de extra hole een ogenschijnlijk simpele putt van amper 2 meter via de rand van het putje toch zag wegdraaien en daardoor op een bogey uitkwam. Berger had met vier slagen het baangemiddelde gevolgd. Hij vierde op de Colonial Country Club, waar geen publiek mocht komen, zijn derde overwinning op de PGA Tour.

Berger en Morikawa waren na vier rondes beiden uitgekomen op 265 slagen, vijftien onder par. Ze hadden één slag voorsprong op vier achtervolgers, onder wie olympisch kampioen Justin Rose. Andere grote namen als Jordan Spieth, Justin Thomas en Rory McIlroy, de nummer 1 van de wereld, lieten het in de laatste ronde afweten.