Britse premier Johnson geeft gehoor aan oproep topspeler Rashford

De Britse premier Boris Johnson heeft gehoor gegeven aan de oproep van Marcus Rashford. De topvoetballer van Manchester United had via een open brief de politiek opgeroepen het initiatief waarbij etensbonnen beschikbaar gesteld worden voor de kinderen van arme gezinnen te verlengen.

“De premier begrijpt dat als gevolg van het coronavirus kinderen en ouders deze zomer met een onbekende situatie worden geconfronteerd. Om hen tegemoet te komen, zullen we een fonds voor zomervoedsel verstrekken”, zei een woordvoerder van Johnson.

Zo’n 1,3 miljoen kinderen in Engeland krijgen normaal gesproken op school gratis te eten, omdat hun ouders dat zelf niet kunnen betalen. Toen de scholen dicht moesten blijven vanwege de lockdown, ontvingen ze wekelijks een voucher ter waarde van 15 pond (ruim 16,50 euro). Die tegemoetkoming zou binnenkort verdwijnen.

“Dit is Engeland in 2020 en het gaat om een kwestie waarbij urgente hulp nodig is. Heel het land kijkt naar jullie, maak alsjeblieft een ‘U-turn’ en maak topprioriteit van het beschermen van de levens van de meest kwetsbaren”, schreef Rashford in zijn brief.

Kort nadat bekend was geworden dat Johnson het idee van Rashord steunt, twitterde de aanvaller: “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar kijk eens wat we met z’n allen kunnen bereiken als we samenkomen.”