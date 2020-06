KNWU houdt vast aan olympische baansprintselectie

Wielerbond KNWU houdt vast aan de sprintselectie, die in een eerder stadium voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 is samengesteld. De status van de geplaatste baanrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen is inmiddels verlengd. De Olympische Spelen in Japan zijn vanwege de coronacrisis een jaar verplaatst, naar de zomer van 2021.

Volgens de KNWU staan er geen geschikte meetmomenten met een internationaal topveld gepland waarin andere renners uit de Nederlandse baanselectie de krachten kunnen meten met de geplaatste sporters. Daarom wil de wielerbond het geselecteerde viertal afvaardigen naar de Zomerspelen. Wel wordt er bij de mannen nog een bike-off gehouden om een derde teamsprinter, specifiek voor de startpositie, te bepalen. Die plek stond ook in de oude situatie nog open.

Algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU zegt dat de kalender te beperkt is om een goede selectie te kunnen maken voor de renners, waarin zij zich op vooraf bepaalde momenten kunnen bewijzen richting de Olympische Spelen. “Ik denk dat dit besluit verdedigbaar is gezien de progressie die de genoemde renners en rensters nog altijd boeken en in lijn is met de beslissingen van het IOC en NOC*NSF.”