Duits voetbal promoot corona-app

De Duitse voetbalclubs gaan de corona-app, die dinsdag werd gelanceerd, promoten tijdens de laatste twee speelrondes van de Bundesliga. Zo krijgen de spelers van de 36 clubs uit de twee hoogste afdelingen het logo van de app op de mouw van hun shirt. Ook de kleding van de scheidsrechters en de hoekvlaggen in de stadions worden voorzien van het logo.

De app waarschuwt gebruikers als ze langere tijd binnen 2 meter in de buurt zijn geweest van iemand die heeft aangegeven besmet te zijn met het coronavirus. Ze kunnen zich dan ook laten testen. In de eerste 24 uur werd de app al 6,5 miljoen keer gedownload.

De Duitse voetbalbond DFB en de DFL, de organisatie van de Bundesliga, ondersteunen de ‘waarschuwingsapp’. “We hebben belangrijke successen geboekt in de strijd tegen de corona-pandemie”, zegt bondsvoorzitter Fritz Keller. “Daardoor is nu een aanzienlijke versoepeling van de samenleving mogelijk. Maar we zijn er nog lang niet. We willen via het grote, landelijke voetbalnetwerk blijven bijdragen aan de beheersing van de pandemie. Tot de verschillende maatregelen behoort nu ook het gebruik van de Corona-waarschuwingsapp. Alle gebruikers worden lid van wat nu het grootste en belangrijkste team in Duitsland is: ons team tegen corona.”

Als eerste grote competitie in Europa kon de Bundesliga vorige maand worden hervat.