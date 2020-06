Olympisch schaatskampioen Lorentzen zegt Team Reggeborgh af

De Noorse schaatser Havard Lorentzen ziet af van een contract in Nederland bij Team Reggeborgh. De regerend olympisch kampioen op de 500 meter heeft ervoor gekozen om in zijn vaderland te blijven trainen onder de befaamde Canadese oud-sprinter Jeremy Wotherspoon. “Dat is voor mij uiteindelijk het beste”, liet hij tegen de Noorse krant Verdens Gang (VG) weten.

Lorentzen trainde onlangs een tijdje mee met Team Reggeborgh, dat op zoek is naar een geschikte sparringspartner voor nieuwkomer Kjeld Nuis (ex-Jumbo-Visma). Door de overstap van Dai Dai N’tab en Kai Verbij naar Team Jumbo-Visma kan de tweevoudig olympisch kampioen een snelle trainingsmakker goed gebruiken.

Lorentzen kon bij Reggeborgh naar eigen zeggen een lucratief tweejarig contract ondertekenen. Hij durfde de stap naar Nederland uiteindelijk toch niet aan.

Lorentzen (27) veroverde bij Pyeongchang 2018 olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter, achter Nuis.