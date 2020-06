Ook NOC*NSF wil geen demonstrerende sporters in Tokio

Van Nederlandse atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen wordt verwacht dat ze zich rond hun wedstrijden onthouden van statements over bijvoorbeeld racisme. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sprak zich vorige week bij monde van voorzitter Thomas Bach al daarover uit. De hoogste sportbaas vindt dat sporters door deel te nemen aan een evenement dat voor iedereen openstaat zich al uitspreken tegen racisme en discriminatie.

Sporters die deel uitmaken van TeamNL ondertekenen vooraf een manifest waarmee ze de regels van het IOC accepteren. “Vanaf het moment dat ze gaan warmlopen tot na het uitlopen of de huldiging is het niet toegestaan een statement te uiten”, zei NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg woensdag in Nootdorp. “Wij volgen Bach daarin. Op persconferenties mogen ze zeggen wat ze willen.” Het IOC kan sporters die de regels overtreden naar huis sturen.