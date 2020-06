Tennisster Dabrowski hekelt doorgaan US Open

De Canadese tennisster Gabriela Dabrowski vindt het een schande dat de US Open in New York doorgaat. “Het brengt een ongelooflijk groot risico met zich mee voor alle betrokkenen”, zegt de topspeelster in het gemengd-dubbel. “Dit slaat nergens op.”

In New York, zwaar getroffen door het coronavirus, wordt een soort van ‘corridor’ gemaakt om de spelers van hotel naar de baan en omgekeerd te vervoeren. “Maar wie garandeert mij dat ze op de één of andere manier niet in contact komen met niet bij het toernooi betrokken personen”, vraagt Dabrowski zich af. “Die garantie is er niet.”

Volgens de 28-jarige Canadese, die in de mix onder meer Roland Garros en de Australian Open won, is de animo voor spelers van buiten de Verenigde Staten om naar New York te reizen bovendien niet groot. “De meesten durven dat nog niet aan, omdat het virus in veel landen nog niet is bedwongen. Bovendien voelen veel spelers er weinig voor om zich voortdurend te laten testen.”

Bovendien vindt Dabrowski dat gezien de beperkingen er niet meer kan worden gesproken van een Grand Slam. “Bij de dubbelspelen is het deelnemersveld met de helft ingekort. Bij de individuele onderdelen is de kwalificatie verdwenen. Ook in sportief opzicht heeft dit wat mij betreft weinig zin. Ik verwacht niet dat het veel gaat voorstellen. Ik vraag me ook af waarom dit wordt doorgezet terwijl zo veel spelers er helemaal geen zin in hebben.”

Het toernooi vindt plaats op de oorspronkelijke data, van 31 augustus tot 13 september, zonder publiek. Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, gaf daar eerder deze week toestemming voor. New York is één van de zwaarst door het virus getroffen gebieden ter wereld.