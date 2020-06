Vier jaar cel geëist tegen oud-atletiekbaas Diack

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft vier jaar geëist tegen Lamine Diack, voormalig voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens de aanklager heeft de inmiddels 87-jarige Senegalees zich schuldig gemaakt aan fraude, witwaspraktijken en vertrouwensbreuk.

‘Het was corruptie op alle fronten”, aldus een officier van justitie. “Hij leefde als een keizer.”

De aanklager eiste een gevangenisstraf van vijf jaar voor Papa Massata Diack. De zoon van de voormalige topofficial ontvluchtte Frankrijk nadat het justitieel onderzoek was begonnen en keerde terug naar Senegal. Hij werd bij bestek berecht, ook wegens corruptie en andere illegale praktijken.

Lamine Diack zou onder meer voor bijna 3,5 miljoen steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter was van de toenmalige IAAF, nu World Athletics. Als IOC-lid zou hij geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, die inmiddels zijn uitgesteld naar 2021. Voor al zijn malversaties zou hij een celstraf van maximaal 10 jaar kunnen krijgen. Het strafproces in Parijs begon op 8 juni.

De advocaat van World Athletics vertelde de rechtbank dat de atletiekkoepel 41,2 miljoen euro aan schadevergoeding eist van vader en zoon Diack. “Zij hebben de eer van atletiek verwoest. De grote sponsors zijn verdwenen. We moesten zelfs afstappen van het IAAF-merk.”