Wielrenner Terpstra drie maanden aan de kant

Wielrenner Niki Terpstra kan dit seizoen mogelijk toch nog in actie komen. De 36-jarige Noord-Hollander heeft volgens de dokter van zijn Franse ploeg Total Direct √Čnergie tien tot twaalf weken nodig om te herstellen van z’n zware crash dinsdag tijdens de training.

Terpstra liep daarbij onder meer een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een klaplong op. Hij ligt op de intensive care. Volgens zijn team kan Terpstra over twee of drie dagen weer naar huis. “Bij zulke kwetsturen betekent het dat je tien tot twaalf weken aan de kant staat”, aldus dokter Hubert Long. De klassiekers waarin Terpstra dit seizoen wil vlammen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staan in oktober op het programma.