Zes races in Formule E op oude luchthaven Berlijn

Het seizoen in de elektrische raceklasse Formule E wordt in augustus afgemaakt met maar liefst zes races in Berlijn. De coureurs racen dan over het voormalige vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad. Op het terrein van de oude luchthaven, dat in 2008 werd gesloten, worden drie verschillende circuits uitgezet.

Vooralsnog zijn dit seizoen vijf races verreden in de Formule E, waar de Nederlandse coureurs Nyck de Vries en Robin Frijns aan meedoen. De Portugees António Félix da Costa gaat aan kop in de WK-stand. Het seizoen werd in maart stilgelegd als gevolg van de coronacrisis.

De ePrix van Berlijn stond voor 21 juni op het programma. Die race gaat niet door, maar de coureurs komen in augustus alsnog naar de Duitse hoofdstad voor races op 5, 6, 8, 9, 12 en 13 augustus. Daarna zit het seizoen er op.

De Formule 1 begint over ruim twee weken weer met de Grote Prijs van Oostenrijk. Een week later racen Max Verstappen en de andere coureurs opnieuw over het circuit van Spielberg.