Bertens zegt deelname US Open nog niet toe en wacht af

Kiki Bertens zegt haar deelname aan de US Open nog niet toe. De nummer 7 van de wereld wil nog even wachten met haar beslissing. “Ik wacht af tot half juli en kijk wat de andere speelsters doen. Op dit moment mogen wij ook nog niet internationaal reizen”, aldus Bertens (28).

“We richten ons nu op een toernooi in Berlijn, waardoor we het aantal uren op de baan aan het opvoeren zijn. We zijn opbouwend aan het trainen, zoals we in het off-season ook doen. Dus het verschilt nog erg per dag”, aldus Remko de Rijke, haar fysieke trainer en echtgenoot.

Bertens wacht tot half juli met haar keuze of ze naar New York afreist. De Rijke: “We wachten de volgende uitspraken wel af. Voorlopig geldt voor de VS nog code oranje en wellicht verandert dat nog. We zullen het zien.”

Het tenniscircuit wordt in augustus hervat. De vrouwen beginnen weer met het WTA-toernooi van Palermo. Voor de mannen is de herstart anderhalve week later, in Washington.

Half juli maakt Bertens haar opwachting op een demonstratietoernooi in Berlijn. Daar wordt op gras en hardcourt gespeeld.