Boogaard als eerste Nederlandse profwielrenster in actie

Wielrenster Maaike Boogaard uit Zwaag is de eerste Nederlandse profwielrenster die weer een wedstrijd gaat rijden. De 21-jarige wielrenster van de Italiaanse-Sloveense wielerploeg Ale-BTC Ljubljana start vrijdag in de GP Plastika Virant, een criterium in het Sloveense Komenda.

“Ik kijk er onwijs naar uit om gewoon weer te genieten van het afzien en aanvallend te koersen”, aldus Boogaard. Ze is inmiddels al enkele weken in SloveniĆ«, waar ze normaal gesproken een groot deel van het jaar verblijft.