Rolstoeltennisster Buis begrijpt ophef over schrappen US Open

Rolstoeltennisster Marjolein Buis begrijpt dat er ophef is ontstaan over het schrappen van het rolstoeltoernooi van de US Open. Ze distantieert zich echter van het commentaar van de Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott. Die noemde het besluit van de organisatie “afschuwelijke discriminatie” en stelde dat hij “als hij zou kunnen lopen, wel had mogen meedoen”. Het toernooi voor valide tennissers vindt wel doorgang.

De 32-jarige Buis vindt het wel vreemd dat de deelnemers het nieuws vanuit de media moesten vernemen. “Er is niks over gezegd en er werd niet op ingegaan tijdens de persconferentie. Ik las het zelf op een nieuwssite en we hebben er nog steeds niets definitiefs over te horen gekregen”, aldus Buis.

“De organisatie heeft wel een steekje laten vallen. Ik zou er veel meer begrip voor hebben als ze met een goede reden komen. We weten niet wat de argumenten zijn en daarom is er nu een relletje ontstaan.”

Buis begint in januari aan haar laatste seizoen, met als hoogtepunt de Paralympische Spelen van Tokio. “De kans op nog eens een grandslamtitel wordt zo wel steeds kleiner. Hopelijk gaat Roland Garros door, want wij als rolstoeltennissers moeten het hebben van de grand slams”, zei de nummer 4 van de wereld. “Ook financieel gezien is het schrappen van de US Open een flinke domper. Op de kleinere toernooien mogen we blij zijn als we ons ticket en hotel kunnen betalen.”