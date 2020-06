Vakbond bezorgd over gezondheid oudere coaches NBA

De vakbond van coaches in de professionele Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is bezorgd over zijn leden nu de hervatting van het seizoen aanstaande lijkt. “Veel van onze leden zijn al op leeftijd. Ze behoren duidelijk tot de risicogroep voor de ziekte Covid-19”, zo luidt het in een verklaring.

Gregg Popovich (San Antonio Spurs) is 71, Mike D’Antoni (Houston Rockets) 69 en Alvin Gentry (New Orleans Pelicans) 65.

De bond zegt ook nog een ander probleem te zien. “We vrezen voor de werkgelegenheid van oudere coaches. Misschien gaan clubs straks jongere mensen benoemen, omdat die wat de gevaren van corona betreft minder risico lopen.

De competitie in de NBA wordt vanaf eind juli voortgezet op een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando. Er is een draaiboek van 108 pagina’s waarin de protocollen staan beschreven. De vakbond wil dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de risico’s voor de coaches.