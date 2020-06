KNLTB wil tennissers ook nog laten oefenen voor herstart seizoen

De KNLTB hoopt in aanloop naar de herstart van het tennisseizoen de profspelers nog te kunnen faciliteren met coronaproof oefenwedstrijden. In veel andere landen wordt er al weken door landgenoten onderling in wedstrijdverband getennist. De tennisbond bekijkt de mogelijkheden voor de maand juli.

“We zijn afhankelijk van de persconferentie van volgende week. We hopen dat we dan groen licht krijgen voor het spelen van wedstrijden, wat op dit moment niet mogelijk is. Er mag nog niet om punten en geld gespeeld worden”, aldus eventmanager Lars van Opijnen. “In diverse Europese landen zien we allerlei coronaproof toernooien en dat knaagt ook aan ons. We krijgen veel verzoeken vanuit spelers, maar het mag simpelweg niet. En daar is wel begrip voor.”

Onlangs maakten de ATP en de WTA de herziene kalender voor het najaar bekend. Het is de bedoeling dat de vrouwen vanaf 3 augustus alweer in toernooiverband in actie komen, de mannen beginnen anderhalve week later weer.

“We willen onze toppers graag klaarstomen voor de herstart, maar op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid. De laatste week van juli is een serieuze optie, maar daarover komt hopelijk volgende week meer duidelijkheid”, aldus Van Opijnen.

De afgelopen maanden organiseerden diverse bonden in onder meer Oostenrijk en Duitsland coronaproof toernooien, waarbij de beste spelers uit het land het tegen elkaar opnamen. De wedstrijden werden gespeeld zonder publiek en waren te volgen via een livestream.

Diverse tennissers kregen van de tennisbond een trainerscursus aangeboden in de tennisloze periode, wat eerder in Belgiƫ gebeurde.