Marathon van Londen houdt hoop

De organisatie van de marathon van Londen blijft hoop houden dat het evenement doorgaat. Directeur Hugh Brasher moedigt de hardlopers die zich hebben ingeschreven aan om door te blijven trainen voor de marathon die voor zondag 4 oktober op het programma staat. Als gevolg van de coronacrisis is het echter onzeker of de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad kan doorgaan.

Deze week werd de Great North Run afgelast. De internationaal bekende halve marathon in Engeland stond voor 13 september op het programma. “Er werd veel gespeculeerd dat de marathon van Londen dan ook gecanceld zou worden, maar dat is niet zo”, zegt Brasher. De organisatie heeft volgens hem al innovatieve manieren bedacht om voor ‘social distancing’ te zorgen. In samenspraak met de overheid wordt gekeken of het toch mogelijk is om op 4 oktober de veertigste editie van de Londense marathon te kunnen houden.

“We hebben nog vijftien weken, dat betekent alle tijd om te trainen. Het is nog niet nodig om nu al op je top te zijn”, zegt Brasher tegen de hardlopers. “We weten nog niet of we op 4 oktober samen kunnen rennen en samen kunnen zijn. We weten wel dat we hoop, verlangen en vindingrijkheid hebben. Focus je dus op hardlopen en trainen. Het is zowel fysiek als mentaal goed voor je.”

De twee snelste marathonlopers ter wereld, de Keniaan Eliud Kipchoge (2.01.39) en de Ethiopiƫr Kenenisa Bekele (2.01.41), willen in Londen de strijd aangaan.