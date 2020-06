NK wielrennen mogelijk toch nog in 2020

De NK wielrennen vinden dit najaar mogelijk toch nog plaats op en om de Drentse VAM-Berg. Dat heeft organisator Thijs Rondhuis bekendgemaakt. “De kans is reëel”, aldus Rondhuis. “Mits we toestemming hebben van het kabinet en er een geschikte datum wordt gevonden op de wielerkalender, die past bij de behoeften van onze renners.”

Vorige maand liet Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, nog optekenen dat er in 2020 werd afgezien van organisatie van het nationale kampioenschap. De wielerbond gaf aan andere evenementen, bijvoorbeeld de grote rondes, de ruimte te willen geven in de krappe agenda. “Voor de elitecategorieën lijkt er geen ruimte voor de NK”, zei Veneberg.

De NK zouden momenteel moeten plaatsvinden in Drenthe, maar het organiseren van evenementen is tot 1 september verboden. Toch hoopt Rondhuis in de resterende maanden of wellicht daarvoor al alsnog een Nederlands kampioenschap te kunnen organiseren.

“Normaal zijn we sceptisch, maar we hebben een bijzondere locatie die zich uitstekend leent voor een kampioenschap in alle vormen; met beperkt of zonder publiek. Er zijn nauwelijks omwonenden en het is een verkeersluw gebied”, aldus Rondhuis. “We kunnen hier een zeer verantwoord kampioenschap organiseren. Wellicht zijn wij een ideaal evenement voor de testfase, maar dat is nu niet aan de orde.” De UCI heeft de data 22 en 23 augustus gereserveerd voor de nationale kampioenschappen.

Volgens Rondhuis is de kans aannemelijk dat er ruimte ontstaat op de kalender omdat bepaalde evenementen toch nog geschrapt worden. Veneberg heeft vanuit teams “signalen ontvangen dat ze economisch belang hebben bij een NK”.