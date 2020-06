Verstappen geniet weer van trainen in de buitenlucht van Monaco

Formule 1-coureur Max Verstappen is blij dat hij in zijn woonoord in Monaco weer in de buitenlucht kan trainen. De kopman van Red Bull was in het prinsdom tijdens de strikte lockdown vooral aangewezen op oefensessies in zijn appartement. Dankzij de hulp van zijn fysieke trainer kon hij in de afgelopen periode zonder races toch goed in conditie blijven.

“Ik heb thuis mijn roei- en skimachines en ook mijn Wattbike en gewichten. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd, waardoor ik tv kan kijken tijdens de training. Dat doodt de tijd een beetje. Je kunt wel zeggen dat ik inmiddels bijna alles op Netflix heb gezien. Het is mooi dat ik nu ook ter afwisseling weer naar buiten kan om op de fiets te stappen of te hardlopen”, liet Verstappen weten.

De Nederlandse coureur kijkt uit naar de langverwachte start van het seizoen, op 5 juli in Oostenrijk. Die Grand Prix won hij in 2018 en 2019. “Ik heb er veel zin in, ben fit en klaar om van start te gaan. Ik ben, zeker na de resultaten van de laatste twee races, blij dat we in Oostenrijk gaan beginnen. Niemand weet echter nog wie er het beste voorstaat. Het is zo’n vreemd begin en het testen is alweer een tijd geleden. De fans thuis zullen enthousiast zijn, dus hopelijk wordt het voor hen een mooie show.”