Tennisser Zverev laat zich verrassen door Petrovic

De Duitse tennisser Alexander Zverev is slecht begonnen aan de tweede ronde van Adria Tour, het toernooi van Novak Djokovic. De nummer 7 van de wereldranglijst liet zich in het Kroatische Zadar verrassen door Danilo Petrovic: 3-4 (2-7) 3-4 (1-7).

Petrovic is slechts de nummer 158 van de wereld. Zverev stuit zondag nog op de Rus Andrej Roebljov. De tribunes in de kustplaats Zadar zaten net zo vol als vorige week tijdens de eerste ronde van het demonstratietoernooi in Belgrado.

Djokovic kwam op het idee om een eigen toernooi te organiseren omdat het tennisseizoen niet eerder dan 31 juli wordt hervat. De landen in de Balkan zijn ook relatief licht getroffen door het coronavirus. Toch is besloten om volgende week niet naar Montenegro te gaan.