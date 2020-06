US Open denkt toch aan toernooi voor rolstoeltennissers

De organisatie van de US Open overweegt dit jaar toch ook een rolstoeltoernooi te houden. De rolstoeltennissers moesten deze week uit de media vernemen dat er voor hen dit jaar geen toernooi zou zijn in New York. Het leidde tot boze en soms zelfs woedende reacties. Zo sprak de Australiër Dylan Alcott, een topspeler in het rolstoeltennis, van “afschuwelijke discriminatie” omdat het toernooi voor valide tennissers wel doorgaat.

De Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open, voerde vrijdag overleg met de internationale federatie ITF en een afvaardiging van de rolstoeltennissers. De USTA bekende in dat gesprek dat ze beter had moeten communiceren over de plannen voor het grandslamtoernooi, dat van 31 augustus tot en met 13 september op het programma staat.

De bond gaat onderzoeken of het toch mogelijk is dan ook een rolstoelkampioenschap te organiseren. De USTA vraagt daar feedback voor van de spelers.

“De organisatie heeft wel een steekje laten vallen”, zei de Nederlandse rolstoeltennisster Marjolein Buis eerder in de week. “Ik zou er veel meer begrip voor hebben als ze met een goede reden komen. We weten niet wat de argumenten zijn en daarom is er nu een relletje ontstaan.”