Burgemeester Rio de Janeiro geeft voetbalclubs meer tijd

De hoogste voetbalklasse in en rond Rio de Janerio is opnieuw gedeeltelijk stilgelegd. Burgemeester Marcelo Crivella wil enkele clubs meer tijd geven om zich op een goede manier te kunnen voorbereiden. Wegens de coronacrisis hebben de spelers lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kunnen trainen.

Donderdag was de competitie in Rio hervat met het duel tussen Flamengo en Bangu. Grote clubs als Fluminense en Botafogo hebben echter aangegeven pas op z’n vroegst in juli weer in actie te willen komen. Om problemen en gerechtelijke stappen te voorkomen heeft de burgemeester besloten ze tegemoet te komen.

Fluminense en Botafogo hoeven in elk geval niet voor 25 juni te spelen, in het zwaar door de verspreiding van het coronavirus getroffen land.