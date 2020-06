Hamilton pleit voor multiculturele Formule 1

Formule 1-coureur Lewis Hamilton wil een commissie in het leven roepen die er voor gaat zorgen dat er meer diversiteit in de racewereld komt. Dat heeft de Britse wereldkampioen, die zich nadrukkelijk mengt in het debat over racisme, laten weten.

“De wereld is multicultureel”, zegt Lewis. “De Formule 1 zou daarvan een afspiegeling moeten zijn, maar dat is het niet.”

Hij hoopt dat de ‘Hamilton-commissie’ via de sport ook kan bereiken dat meer zwarte jongeren gaan studeren. De coureur gaat daarvoor samenwerken met enkele wetenschappelijke organisaties. “Het moet niet bij woorden blijven”, aldus Lewis. “We moeten actie ondernemen. Het is de hoogste tijd.”