Tennisser Dimitrov meldt besmetting met coronavirus

Tennisser Grigor Dimitrov is voorlopig uit de roulatie. De 29-jarige Bulgaar is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. De nummer 19 van de wereldranglijst meldde op sociale media dat hij bij terugkeer in zijn woonplaats Monaco positief had getest. Hij riep iedereen op die met hem in de afgelopen tijd in contact was geweest om zich te laten testen en de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dimitrov was eerder deze maand in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar actief op de Adria Tour, een speciaal tenniscircuitje voor het goede doel. Bij deze toernooien, georganiseerd door de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, zaten soms 4000 toeschouwers op de tribunes. “Het spijt me vreselijk dat ik mogelijk enig leed heb veroorzaakt. Ik ben nu thuis aan het herstellen. Bedankt voor de steun en blijf alsjeblieft veilig en gezond”, besloot Dimitrov.

Kort na de mededeling van de Bulgaarse tennisser kwam het bericht dat het toernooi in Zadar, dat nog aan de gang was, is geannuleerd. Het derde evenement van de Adria Tour in Montenegro, komen weekeinde, was al vanwege de zorgen over het coronavirus afgelast. Het is nog onduidelijk of het vierde en laatste toernooi in Banja Luka in Bosniƫ-Herzegovina, begin juli, zal doorgaan.

Dimitrov is de eerste hoog genoteerde tennisser van wie bekend is dat hij het coronavirus heeft opgelopen.