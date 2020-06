Toestand handbiker Zanardi nog steeds stabiel maar ook kritiek

De Italiaanse handbiker Alex Zanardi ligt na een zwaar verkeersongeluk nog steeds in een kunstmatige coma op de intensive care van een ziekenhuis in Siena. “Zijn toestand is stabiel maar kritiek”, lieten de artsen die hem behandelen zondag in een korte verklaring weten.

De directeur van de intensive care van het ziekenhuis zei zaterdagavond dat het nog te vroeg is om in te schatten of Zanardi hersenletsel heeft opgelopen. Mogelijk komt daar komende week meer duidelijkheid over.

De 53-jarige Zanardi botste vrijdag met zijn handbike op een vrachtwagen. Naar verluidt was de voormalige Formule 1-coureur, die in 2001 bij een crash beide benen kwijtraakte en daarna als paralympisch sporter verder ging, op een steile weg op de verkeerde weghelft beland. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Pienza, in de regio Toscane. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Siena gebracht.