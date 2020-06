EK in Poznan dit jaar grote doel van Holland Acht

Nu de Olympische Spelen in Tokio voor dit jaar zijn weggevallen en de wereldkampioenschappen roeien in het Sloveense Bled ook zijn geschrapt, richt de Holland Acht zich volledig op de Europese kampioenschappen in oktober in het Poolse Poznan. “Dat is een mooi moment om te pieken”, zei hoofdcoach Mark Emke maandag in Almere, waar het vlaggenschip van de Nederlandse roeiploeg voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer te water ging.

“Tot nu toe staan de lichten op groen voor de EK, dus ik verwacht wel dat het doorgaat. Het is een goed toernooi om te presteren, want verder is er dit jaar niets anders om naar toe te werken.’’

Het programma van de Holland Acht blijft gericht op de Olympische Spelen, die nu zijn gepland in de zomer van 2021 in Tokio. “We hebben niet veel veranderd en eigenlijk ‘copy-paste’ gedaan met het schema zoals we dat hadden bedacht voor dit jaar. Volgend jaar zijn de EK in april het eerste doel en daarna doen we mee aan een van de drie wereldbekers en dat is die van Luzern. Richting de Spelen beleggen we dan nog een trainingsstage op hoogte’’, aldus Emke.

Hij gaat de olympische voorbereiding in met dezelfde equipe die vorig jaar zilver veroverde op de WK in Linz: Jasper Tissen, Simon van Dorp, Björn van den Ende, Maarten Hurkmans, Robert Lücken, Bram Schwarz, Ruben Knab, Mechiel Versluis en stuurvrouw Aranka Kops. “Het is een zeer gemotiveerde groep en ze gaan ontzettend leuk met elkaar om. Het fysieke vermogen is groot; het zijn stuk voor stuk sterke jongens die ook nog eens vrij goed roeien. Simon van Dorp bijvoorbeeld is verschrikkelijk sterk, hij is niet te verslaan op de ergometer.’’