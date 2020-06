Verstappen krijgt regenboog op Formule 1-bolide

Bij de start van het Formule 1-seizoen in Oostenrijk prijkt een regenboog op de auto’s van Max Verstappen en de andere coureurs. Het is onderdeel van de campagne We Race as One (we racen als eenheid) die de koningsklasse van de autosport maandag lanceerde. Met de regenboog bedankt de Formule 1 alle hulpverleners die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus. Als gevolg van de pandemie begint het seizoen pas vier maanden later dan de bedoeling was.

“Met dit gebaar hopen we onze fans aan te moedigen om ook ‘bedankt’ te zeggen. Het regenboog-initiatief zal gedurende dit seizoen doorgaan”, aldus de organisatie.

Het is nog niet duidelijk waar de regenboog komt te staan op de Red Bull-bolide van Verstappen. Renault onthulde wel al een foto van een regenboogje voorop de neus, McLaren plaatst de kleurenlijnen op de ‘halo’, de beschermingsbeugel over de cockpit van de coureurs.

De Formule 1 wil zich ook nadrukkelijk mengen in de strijd tegen racisme. Volgende week, bij de eerste race van het jaar, wordt dat op diverse manieren geuit. “We zullen gezamenlijk luid en duidelijk laten horen dat racisme moet stoppen”, zegt Chase Carey, de baas van de Formule 1. “Gedurende het raceweekeinde laten we onze steun blijken aan het bestrijden van ongelijkheid. We zullen onze inspanningen om de Formule 1 diverser en ‘inclusiever’ te maken versnellen.”

De Formule 1 geeft daarmee gehoor aan de oproep van Lewis Hamilton, de zesvoudig wereldkampioen die zich de afgelopen weken al nadrukkelijk mengde in de protesten tegen racisme. De 35-jarige Brit van Mercedes pleitte voor een speciale commissie die ervoor moet zorgen dat er meer diversiteit in de racewereld komt. Er wordt nu een werkgroep opgezet die na gesprekken met diverse coureurs en tal van mensen die binnen de Formule 1 werken met aanbevelingen moet komen.