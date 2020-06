Amerikaanse honkballers stemmen tegen verkort seizoen

Spelers uit de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB hebben met een grote meerderheid tegen een voorstel gestemd om een verkort seizoen van zestig wedstrijden met uitgebreidere play-offs te spelen. Volgens ESPN heeft spelersvakbond MLBPA met 33-5 tegen het plan gestemd.

De vakbond en de organisatie van de MLB discussiƫren al wekenlang over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen. Een korter seizoen betekent ook dat de honkballers minder geld verdienen. De MLBPA had eerder voorgesteld zeventig wedstrijden te spelen, maar daar ging de MLB niet in mee.

Andere onderdelen van het afgewezen voorstel omvatten uitbreiding van de nacompetitie en het blokkeren van aanvullende salarissen voor de spelers, mocht het seizoen definitief geschrapt worden vanwege de virusuitbraak.

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen. Vanwege de coronacrisis is de start van de competitie echter tot nader order opgeschort. De afwijzing door de vakbond betekent dat MLB-commissaris Rob Manfred nu eenzijdig kan bepalen of en hoe de competitie wordt hervat.