Britse premier Johnson: cricketbal natuurlijke verspreider virus

Premier Boris Johnson had dinsdag slecht nieuws voor cricket, een van de populairste sporten in Groot-BrittanniĆ«. Hij heft het verbod op de sport niet op, ondanks versoepelingen in de coronamaatregelen. “Het probleem bij cricket is dat de bal een natuurlijke overbrenger van het virus is”, zei Johnson in een debat in het Lagerhuis. Hij is wel in overleg met zijn adviseurs om te kijken hoe de sport ‘coronaproof’ kan worden gemaakt.

Johnson antwoordde op een vraag van het conservatieve parlementslid Greg Clark, die meende dat het verbod op cricket wel kan worden opgeheven. “Het is de sport waar de meeste sociale afstand bestaat.”