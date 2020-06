EasyJet stopt met sponsoring schaatsploeg Anema

EasyJet heeft de samenwerking met de langebaanploeg van Jillert Anema beëindigd. De luchtvaartmaatschappij was sinds 2018 aan het team verbonden.

“Door het ongekende effect dat de coronacrisis heeft gehad op de luchtvaartsector hebben we helaas moeten besluiten onze sponsoring van het schaatsteam niet te verlengen voor het komende seizoen”, zegt Stephanie Doggen namens easyJet tegen schaatsen.nl.

“We blijven uiteraard enorm trots op het team en op alles wat het de afgelopen twee seizoenen heeft bereikt. We betreuren het ten zeerste dat onze samenwerking voorlopig niet door kan gaan, maar we wensen alle teamleden in deze onzekere tijden het allerbeste voor de toekomst.”

Bij Team easyJet stonden onder anderen Jorrit Bergsma, regerend wereldkampioen massastart, en tweevoudig wereldkampioene massastart Irene Schouten onder contract. Zij kunnen met Elisa Dul en Marijke Groenewoud het komend seizoen actief blijven op de langebaan, ook indien zich deze zomer geen nieuwe hoofdsponsor aandient. De drie sponsors van de marathonploeg van Anema, Royal A-ware, ZiuZ en Interfarms, hebben financiële ondersteuning toegezegd.