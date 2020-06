Golfer Luiten start seizoen in Oostenrijk

Golfer Joost Luiten begint zijn uitgestelde seizoen op 9 juli in Oostenrijk. Hij heeft zich ingeschreven voor de Austrian Open en komt een week later ook uit op de Euram Bank Open.

Het Austrian Open wordt gehouden op de Diamond Country Club. Op die baan won Luiten in 2013 het Lyoness Open. Luiten speelt twee toernooien in Oostenrijk om spelritme te krijgen, zo vertelt hij op zijn website. Aanvankelijk zou de European Tour pas op 22 juli weer van start gaan met de British Masters.

Luiten heeft zich gekwalificeerd voor de US PGA Championship, een major vanaf 6 augustus in Californië. Hij wacht echter nog even met inschrijven. Luiten wil eerst duidelijkheid hebben of hij na aankomst in de Verenigde twee weken in quarantaine moet.

“Het zal wel even wennen worden”, blikt Luiten vooruit op zijn toernooien. “Niet zo zeer omdat het mijn eerste toernooien worden na een lange tijd. Maar de sfeer zal ook apart zijn. We spelen zonder toeschouwers, er zijn geen tribunes of sponsortenten. We mogen geen coaches of familie meenemen, alleen een caddie. Iedereen moet zelf voor vervoer zorgen. Ik ga dan ook met mijn eigen auto naar Oostenrijk. Ook worden alle spelers en caddies bij aankomst getest op corona. Liever heb je dat allemaal niet, maar het hoort er op dit moment nu eenmaal bij en ik ben vooral blij dat ik straks weer toernooien kan spelen.”