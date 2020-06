Lotto Soudal met vijf Belgen naar Tour de France

De Belgische wielerploeg Lotto Soudal mikt bij de komende Tour de France, die op 29 augustus moet beginnen als de omstandigheden het toelaten, vooral op sprintzeges. Met name van de Australiër Caleb Ewan verwacht de teamleiding het nodige vuurwerk. Ook de Duitser John Degenkolb mag in sommige etappes voor zijn eigen sprintkansen gaan.

Lotto Soudal heeft voor de uitgestelde Tour vijf Belgen geselecteerd: Thomas De Gendt, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Jasper De Buyst en Steff Cras. De Duitser Roger Kluge zorgt met Ewan en Degenkolb voor de buitenlandse inbreng.

“We maken onze Tourploeg nu al bekend omdat het geen zin heeft te wachten tot de eerste koersen in augustus”, liet directeur John Lelangue van Lotto Soudal weten. “Dat is namelijk vrij laat en we weten hoe ver onze renners momenteel staan in de voorbereiding. Iedereen heeft de voorbije weken hard gewerkt en bouwen verder op naar de Tour.”