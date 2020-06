Recordpoging atleet Farah bij 44e Memorial Van Damme

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah gaat bij de 44e Memorial Van Damme op 4 september in Brussel een recordpoging doen. De Britse hardloper wil samen met zijn Belgische trainingspartner Bashir Abdi het werelduurrecord aanvallen. Dat staat sinds juni 2007 op naam van de Ethiopische atletieklegende Haile Gebrselassie met 21 kilometer en 285 meter.

Voordat de mannen van start gaan, doen de vrouwen eveneens een aanval op het uurrecord. Dat staat sinds 2008 op naam van de Ethiopische Dire Tune met 18 kilometer en 517 meter. Haar landgenoten Yeshaneh Ababel, de wereldrecordhoudster op de halve marathon, en Birhane Dibaba, vorig jaar winnares van de halve marathon van Kopenhagen, gaan de uitdaging aan.

Naast beide recordpogingen staan er in Brussel nog een aantal andere atletiekwedstrijden op het programma. De Memorial Van Damme is één van de eerste grote sportevenementen die in België na de coronacrisis wordt gehouden. Dat gebeurt met een extra veiligheids- en gezondheidsprotocol.

“We hopen dat we enkele duizenden toeschouwers zullen mogen ontvangen”, liet directeur Cédric Van Branteghem van het Belgische atletiekfestijn weten. “We zijn er in elk geval goed op voorbereid. We zullen ons uiteraard conformeren aan wat de autoriteiten beslissen, maar we kunnen veilig zowat 9000 mensen ontvangen.”

Op de tribunes zal voor het publiek overal de veilige afstand van 1,5 meter worden aangehouden. Op de gangen in het stadion zal overal eenrichtingsverkeer gelden waarbij stewards voor een geleidelijke doorstroming van de bezoekers moeten zorgen. Er zullen geen eet- en drankkraampjes staan, iedere toeschouwer krijgt bij binnenkomst een drankje en een snack.